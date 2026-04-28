Neuwieder Prestigeprojekt
Kaum offen, schon Falschparker: Ärger in Schloßstraße
Eigentlich haben sie dort nichts zu suchen: Trotzdem parken immer öfter Autofahrer auf der wiedereröffneten Schloßstraße in Neuw
Eigentlich haben sie dort nichts zu suchen: Trotzdem parken immer öfter Autofahrer auf der wiedereröffneten Schloßstraße in Neuwied.
Reiner Geisen/ADFC

Es sollte eigentlich eins der Prestigeprojekte von Neuwied werden. Zwei Jahre lang wurde die Schloßstraße aufwendig saniert. Sie ist seit Kurzem wieder für den Verkehr geöffnet. Doch einige Falschparker (und Müllsünder) sorgen nun für Unmut.

Lesezeit 2 Minuten
Schon wenige Wochen, nachdem die umgestaltete Schloßstraße in Neuwied wieder für den Verkehr freigegeben wurde, häufen sich die Beschwerden. Besonders die zugestellten Radwege fallen auf. Auch einige Müllablagerungen führen zu Ärger unter den Anwohnern.

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