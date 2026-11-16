DRK-Landespräsident bilanziert Kaul hebt Flüchtlingswelle, Corona und Ahrflut heraus Ralf Grün 16.11.2026, 19:00 Uhr

i Auch im Ahrtal dürften viele Rainer Kaul in seiner ehemaligen Funktion als DRK-Landespräsident gekannt haben. Philipp Köhler

Nach 21 Jahren als DRK-Landespräsident kann Rainer Kaul gut einschätzen, wie wichtig das Deutsche Rote Kreuz für unsere Gesellschaft ist. Unsere Zeitung blickt mit ihm nicht nur auf einschneidende Ereignisse zurück.

Der ehemalige Neuwieder Landrat Rainer Kaul ist vor Kurzem als Präsident des rheinland-pfälzischen Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes verabschiedet und zum Ehrenpräsidenten ernannt worden. Grund genug, um in einem Interview mit ihm gemeinsam auf das zurückzublicken, was ihm bei seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeit beim DRK am meisten imponiert hat – und was er als einschneidende Ereignisse ansieht.







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