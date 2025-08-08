Weniger als 10.000 von ihnen soll es in freier Wildbahn noch geben: Umso mehr freut sich der Zoo Neuwied über Zuwachs bei den Katzenbären. Der kleine Flyn, als Einzelkind etwas ganz Besonderes, dürfte schon bald seine ersten Kletterversuche starten.

Flauschiger Nachwuchs im Waldrevier des Neuwieder Zoos: Katzenbär-Weibchen Laya hat Mitte Juni ein Jungtier zur Welt gebracht. Es ist der dritte Nachwuchs dieser Art für den Zoo, aber der erste für das junge Weibchen, heißt es in einer Pressemitteilung. Katzenbären gelten als stark gefährdet, umso mehr ist die Geburt des Babys für den Zoo ein voller Erfolg. Als Einzelkind ist der kleine Flyn außerdem eine kleine Sensation.

In der Regel würden Katzenbären, auch Kleine Pandas genannt, nämlich mehrere Junge zur Welt bringen. Im Zoo Neuwied habe es bei beiden vorherigen Geburten jeweils Zwillinge gegeben. Dass Laya nur ein einzelnes Jungtier geboren hat, sei daher eher ungewöhnlich. Allerdings hat ihm das überhaupt nicht geschadet. „Das Kleine war von Anfang an auffallend kräftig und weiter entwickelt als andere Jungtiere, die wir in der Vergangenheit hatten“, berichtet Sergej Tews, Revierleiter des Waldreviers.

Katzenbär-Weibchen Laya hat sich gut in Rolle als Mutter eingefunden

Die frischgebackene Mutter meistere ihre neue Rolle mit Bravour. „Laya kümmert sich wirklich super um ihr Kleines“, sagt Tews, und fügt hinzu: „Dafür, dass sie das zum ersten Mal macht, ist sie erstaunlich ruhig und souverän. Wenn sie gestört wird, transportiert sie das Junge einfach an einen neuen, sicheren Ort.“

Wie bei vielen Beutegreifern komme auch der Nachwuchs der Kleinen Pandas blind und hilflos zur Welt. Zudem seien Katzenbär-Jungtiere bei der Geburt fast weiß, erst nach und nach würde sich das Fell in dem typischen rotbraunen Ton färben, der der Art den Namen Roter Panda eingebracht hat.

„Wir geben den beiden erst eine Eingewöhnungszeit.“

Franziska Waked von der Zooschulleitung Neuwied

Mit den schwarz-weißen Großen Pandas habe die Art jedoch nur den Namen gemein. Der stehe für Bambusfresser und sei ein Hinweis auf die gemeinsame Lieblingsspeise beider Arten. Bis auch das Jungtier beginnt, Bambusblätter zu knabbern, werde es jedoch noch eine Weile dauern, denn in den ersten fünf Lebensmonaten würden junge Katzenbären ausschließlich gesäugt, so der Neuwieder Zoo.

Um die Bindung zwischen Muttertier und Nachwuchs nicht zu stören, wurde das Duo in den ersten Lebenstagen weitgehend in Ruhe gelassen. Nur Männchen Jaques, der mit seinen zwölf Jahren bereits ein erfahrener Vater sei, schaue ab und zu vorbei. Inzwischen findet regelmäßig ein „vorsichtiges Wiegen“ statt, das bestätige, dass Laya ihr Junges ausgezeichnet versorge und dieses stetig an Gewicht zunehme.

i Regelmäßig wird der kleine Flyn gewogen, um festzustellen, ob sich das Katzenbär-Baby sich gut entwickelt. Alexandra Japes/Zoo Neuwied

Bei der Kontrolle im Alter von fünf Wochen wurde außerdem festgestellt, dass es sich um ein Männchen handelt, welches auf den Namen Flyn getauft wurde. „Wenn wir an das Kleine ranmüssen, muss immer einer die Mutter mit Futter ablenken. Und auch dann müssen wir uns noch beeilen, denn sobald das Jungtier quiekt, kommt sie angerannt“, berichtet der Tierpfleger.

Warum konnte der Zoo erst so spät das Geschlecht feststellen? „Wir geben den beiden erst eine Eingewöhnungszeit“, stellt Franziska Waked von der Zooschulleitung auf Nachfrage klar. Mutter und Kind sollen sich zunächst aneinander gewöhnen und „in Ruhe ankommen“, bevor die Pfleger das Jungtier untersuchen. Deswegen habe es einige Wochen gedauert, bis klar war, dass Flyn ein Männchen ist.

Kleiner Flyn startet bald den ersten Kletterversuch

Noch verbringe der Kleine seine Tage gut versteckt in einer der Hütten und Höhlen auf der Anlage, aber schon in den nächsten Wochen rechnet der Zoo mit seinem ersten Ausflug. „Etwa ab einem Alter von drei Monaten beginnen die Jungtiere, sich selbstständig im Geäst zu bewegen. Wir sind gespannt, wann der Kleine den ersten Kletterversuch startet“, sagt Tews.

Für das Zooteam ist dieses Jungtier ein weiterer Erfolg bei der Zucht dieser kritisch bedrohten Tierart, deren Bestand im ursprünglichen Lebensraum auf unter 10.000 Individuen geschätzt wird. Darüber hinaus engagiert sich der Zoo Neuwied auch im „Red Panda Network“, der weltweit größten Organisation, die Rote Pandas in einem Großteil ihres Verbreitungsgebietes bereits seit fast 20 Jahren schützt.