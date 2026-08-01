Ein Kater kehrt mit einer Schussverletzung zu seiner Familie in Heddesdorf heim. In der vergangenen Woche wurden nahe der Liebfrauenkirche bereits Giftköder gefunden. Besteht eine Verbindung?
Lesezeit 2 Minuten
Eine erschreckende Entdeckung machten die Heddesdorfer Besitzer von Freigängerkater Carlo. Anscheinend wurde er mit einem Luftgewehr angeschossen. Carlos Besitzerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, erklärte im Gespräch mit unserer Zeitung, dass sie mit ihren Kindern für einige Tage im Urlaub war.