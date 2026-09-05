Neues Quartier in Neuwied Kastanienhof in Heddesdorf wächst: Rohbau ist fertig Rainer Claaßen 05.09.2026, 15:00 Uhr

i Traditionell brachte beim Richtfest des Kastanienhofs ein Zimmermann den Richtspruch aus – auch wenn es sich um ein Flachdach handelt. Rainer Claaßen

Der Rohbau des Kastanienhofs steht – und beim Richtfest wurde deutlich: Das Neubauprojekt in Heddesdorf nimmt Form an. Die Bauherren erhalten alte Kastanien und verbinden Wohnen, Arbeit und Kinderbetreuung zu einem neuen Quartier in Neuwied.

Wer in den vergangenen Monaten durch den Sohler Weg gekommen ist, kann die Baustelle kaum übersehen haben: Auf dem ehemals von W&D als Parkplatz genutzten Gelände ist der Rohbau des künftigen Kastanienhofs entstanden, dessen Richtfest die Bauherren nun feierten.







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