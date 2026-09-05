Der Rohbau des Kastanienhofs steht – und beim Richtfest wurde deutlich: Das Neubauprojekt in Heddesdorf nimmt Form an. Die Bauherren erhalten alte Kastanien und verbinden Wohnen, Arbeit und Kinderbetreuung zu einem neuen Quartier in Neuwied.
Lesezeit 2 Minuten
Wer in den vergangenen Monaten durch den Sohler Weg gekommen ist, kann die Baustelle kaum übersehen haben: Auf dem ehemals von W&D als Parkplatz genutzten Gelände ist der Rohbau des künftigen Kastanienhofs entstanden, dessen Richtfest die Bauherren nun feierten.