Neues Quartier in Neuwied
Kastanienhof in Heddesdorf wächst: Rohbau ist fertig
Traditionell brachte beim Richtfest des Kastanienhofs ein Zimmermann den Richtspruch aus – auch wenn es sich um ein Flachdach ha
Traditionell brachte beim Richtfest des Kastanienhofs ein Zimmermann den Richtspruch aus – auch wenn es sich um ein Flachdach handelt.
Rainer Claaßen

Der Rohbau des Kastanienhofs steht – und beim Richtfest wurde deutlich: Das Neubauprojekt in Heddesdorf nimmt Form an. Die Bauherren erhalten alte Kastanien und verbinden Wohnen, Arbeit und Kinderbetreuung zu einem neuen Quartier in Neuwied.

Lesezeit 2 Minuten
Wer in den vergangenen Monaten durch den Sohler Weg gekommen ist, kann die Baustelle kaum übersehen haben: Auf dem ehemals von W&D als Parkplatz genutzten Gelände ist der Rohbau des künftigen Kastanienhofs entstanden, dessen Richtfest die Bauherren nun feierten.
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