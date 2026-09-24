In Kalenborn ist die modernisierte Haltestelle der Kasbachtalbahn eingeweiht worden. Dass die Ortsgemeinde Vettelschoß die bisherige Station für viel Geld aufgewertet hat, hängt vor allem mit einem kritischen Artikel unserer Zeitung zusammen.
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Wer sich in der Vergangenheit mit der Kasbachtalbahn in Linz auf den Weg nach Kalenborn aufgemacht hat, wurde beim Anblick der dortigen Endhaltestelle bisher enttäuscht. Die Station im Vettelschoßer Ortsteil wirkte auf Fahrgäste nicht gerade einladend.