Station Kalenborn aufgewertet
Kasbachtalbahn hält nun an „Willkommensbahnhof“
Der Bahnhof Kalenborn ist für 319.000 Euro für die Fahrgäste der Kasbachtalbahn aufgewertet worden.
Der Bahnhof Kalenborn ist für 319.000 Euro für die Fahrgäste der Kasbachtalbahn aufgewertet worden.
Daniel Dresen

In Kalenborn ist die modernisierte Haltestelle der Kasbachtalbahn eingeweiht worden. Dass die Ortsgemeinde Vettelschoß die bisherige Station für viel Geld aufgewertet hat, hängt vor allem mit einem kritischen Artikel unserer Zeitung zusammen. 

Lesezeit 2 Minuten
Wer sich in der Vergangenheit mit der Kasbachtalbahn in Linz auf den Weg nach Kalenborn aufgemacht hat, wurde beim Anblick der dortigen Endhaltestelle bisher enttäuscht. Die Station im Vettelschoßer Ortsteil wirkte auf Fahrgäste nicht gerade einladend.
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