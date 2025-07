Als 1631 der letzte Hexenprozess an der Richtstätte im Kasbachtal seinen tödlichen Vollzug fand, hat sie vielleicht gerade gekeimt. Die wuchtige Linde am Ortseingang vom Ortsteil Kasbach. Rund 400 Jahre soll sie alt sein. Seitdem wächst und gedeiht sie. Spendet Schatten, verströmt zur Lindenblüte einen betörenden Duft und grüßt eindrucksvoll die Besucher und Bewohner des Ortes, die an ihr vorbeimüssen, wenn sie in den Ort kommen oder ihn verlassen.

„5000 bis 9000 Euro kostet die Grundpflege des Baumes.“

Ortsbürgermeisterin Susanne Lux

So selten und wertvoll solche alten Bäume sind, ihr Herbstlaub macht viel Arbeit, und sie bergen auch Gefahren durch herabstürzende Äste. Stichwort Verkehrssicherungspflicht. Vor 25 Jahren ist der Baum, der weit in öffentlichen Verkehrsraum ragt, das letzte Mal gepflegt worden.

Seit rund drei Jahren hat er nun einen neuen Besitzer, denn der Baum steht auf einem privaten Hausgrundstück. „5000 bis 9000 Euro kostet die Grundpflege des Baumes“, sagt Ortsbürgermeisterin Susanne Lux im Gespräch mit unserer Zeitung. Das sei zu viel für den Besitzer. Die Gemeinde werde sich mit 1500 Euro Einmalbetrag beteiligen, und es gebe Spendenzusagen in Höhe von 1300 Euro. Nach einer Lösung für die dauerhafte Regelpflege werde auch noch gesucht, so Lux weiter.

i Mit einem Dorfflohmarkt am 5. Juli wurden Spenden zum Erhalt der Linde gesammelt. Andreas Winkelmann

Auch die Kasbacher kämpfen um ihre Linde. Der Obst- und Gartenbauverein um Vorständin Ruth Urban hat am 5. Juli einen Dorfflohmarkt organisiert. Waffel- und Kaffeespenden hätten bisher 660 Euro eingebracht. Freiwillige Spenden aus den Einnahmen der Standbetreiber kommen vielleicht noch hinzu. Gesund sei der Baum, er müsse jedoch zeitnah einmal durchgepflegt werden, sagt Susanne Lux.

Verbandsgemeinde hat Spendenkonto eingerichtet

Eine Dauerlösung gebe es noch nicht, sagt sie, aber ein Spendenkonto bei der Verbandsgemeinde. Auf das können – auch auswärtige – Baumfreunde helfende Beträge für die erste Grundpflege einzahlen. Unter dem Stichwort „Linde Kasbach“ kann auf das Konto der VG (zu erfragen unter Tel. 02644/56010) Geld überwiesen werden, damit aus der Dorflinde Kasbach nicht am Ende Brennholz werden muss.