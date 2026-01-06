Jahresausblick auf 2026 Kasbach-Ohlenberg feiert Zusammenschluss vor 50 Jahren Sabine Nitsch 06.01.2026, 15:00 Uhr

i Das Bürgerhaus im Ortsteil ist Mittelpunkt des Dorflebens. Sabine Nitsch

Die Gemeinde Kasbach-Ohlenberg investiert in diesem Jahr in ihr Bürgerhaus, das Dorfmittelpunkt ist. Auch die Baugenehmigung für die ehemalige Gaststätte Rott ist erteilt. Die Planungen gehen in diesem Jahr in die nächste Phase.

2026 wird für Kasbach-Ohlenberg ein besonderes Jahr: Die Gemeinde feiert 50 Jahre Zusammenschluss der Ortsteile Kasbach und Ohlenberg, die im Zuge der Gebietsreform 1976 zu einer Kommune zusammengeschlossen wurden. „Wir wollen das Jubiläum auch dazu nutzen, um gemeinsam nach vorn zu blicken und wichtige Vorhaben voranzubringen“, kündigt Ortsbürgermeisterin Susanne Lux in ihrem Ausblick auf das neue Jahr an.







Artikel teilen

Artikel teilen