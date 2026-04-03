Mobiler Hofladen bei Linz Kartoffelverkäufer steht seit 55 Jahren an der B42 Andreas Winkelmann 03.04.2026, 07:00 Uhr

i Peter Schmorleiz trägt den Kunden auch mit 82 die Kartoffelnetze oft noch bis zum Auto. Andreas Winkelmann

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greifen wir Geschichten zur viel befahrenen Bundesstraße entlang des Rheins auf. Dieses Mal haben wir mit Peter Schmorleiz gesprochen, der mit seiner Frau Hertha einen mobilen Hofladen betreibt.

Viele, die freitags von Norden kommend auf der B42 in Richtung Linz fahren, halten kurz vor dem Linzer Ortsschild rechts an einer parkplatzähnlichen Ausweiche an, um einzukaufen. Dort steht der mobile Hofladen der Familie Schmorleiz, die Kartoffeln aus eigenem Anbau direkt vom Hänger verkauft.







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