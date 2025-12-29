Narren-Gen in Oberbieber Karnevalsvirus grassiert in Familie Carrillo Castillo Jörg Niebergall 29.12.2025, 14:00 Uhr

i Eva Carrillo Castillo beim Umzug in Oberbieber Jörg Niebergall

Eva Carrillo Castillo aus Oberbieber hat 1995 als Zehnjährige in der Prinzengarde losgelegt. Inzwischen ist sie im KFO vielseitig engagiert – wie die Generationen ihrer Familie und auch ihr Mann.

Irgendwie muss der Karnevalsvirus der Familie Carrillo Castillo doch in die Wiege gelegt worden sein. Dabei mochte es Papa José, Chef einer Autowerkstatt, eigentlich lieber sportlich, war in seinen jungen Jahren ein talentierter Fußballer und hätte sich damals nie denken können, dass trotz der spanischen Wurzeln irgendwann einmal närrisches Blut in den Adern seiner Kinder und Enkel fließen würde.







