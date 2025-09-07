Karnevalisten können auch außerhalb der fünften Jahreszeit kräftig feiern. Und wenn man, wie jetzt der Karnevalsverein Kleinmaischeid seinen 77. Geburtstag zelebriert, dann kann die Party schon mal etwas länger dauern. Rund um den Historischen Dorftreff hatten die Karnevalisten für ein buntes Programm gesorgt. Der Nachwuchs hatte dabei auf der Riesenhüpfburg ebenso seinen Spaß wie die etwas ältere Generation bei der Musik von „Night-Live“ Marco Scherer.

i Gut besucht ist die Geburtstagsfeier des Karnevalsvereins. Jörg Niebergall

Selbstgebackener Butterkuchen, Crèpes und Kaffee waren ebenso im breit gefächerten kulinarischen Angebot wie der Stand von Mr Gyros oder auch die gut sortierte Cocktailbar. Und wer lieber Zuckerwatte mag, auch der wurde fündig. Bis in die frühen Abendstunden dauerten die Geburtstagsaktivitäten, mit der Vorfreude, spätestens zum Start der Session auch närrisch, im 78. Jahr des Bestehens, wieder so richtig loslegen zu dürfen.