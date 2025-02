Große Prunksitzung am Samstag Karneval in Großmaischeid: Erst Jeck, dann Wahlhelfer 23.02.2025, 17:30 Uhr

i Johannes Kern (von links), Wolfgang Schmitgen, Hans-Dieter Spohr und Uwe Buhl bilden ein Teil der Prinzengarde des Karnevals- und Turnvereins Großmaischeid. Zusammen feierten sie ausgelassen auf der Großen Prunksitzung. Hans-Dieter Spohr

Der Termin für die Bundestagswahl ist diesmal ungewöhnlich und fällt in die Karnevalszeit. In Großmaischeid gibt es hier eine spezielle Konstellation: Am Samstag feiern viele Jecken Karneval auf der Prunksitzung, am Sonntag helfen sie bei der Wahl.

Bis in die Morgenstunden feiern die Jecken in Großmaischeid ausgelassen. Die Große Prunksitzung des Karnevals- und Tanzsportvereins (KTV) Großmaischeid am Samstag war für viele Menschen einer der Höhepunkte der Session. Mittendrin war der Großmaischeider Hans-Dieter Spohr, der sich wie viele andere Karnevalisten am Sonntag als Helfer bei der Bundestagswahl engagiert.

