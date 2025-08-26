Die Ausbildung von Berufskraftfahrern und der Sport waren die Leidenschaften von Karl-Heinz Kater, der am Freitag, 22. August, im Alter von 87 Jahren gestorben ist.

Es gibt nicht viele Menschen im Kreis Neuwied, die ihre beruflichen Visionen in die Tat umgesetzt haben, und diese dann auch im fortgeschrittenen Alter weiter umsetzten. Karl-Heinz Kater, geborener Hannoveraner mit Wohnsitz in Rengsdorf, dürfte einer von ihnen gewesen sein. Spätestens als er 1987 in Neuwied seine eigene BKF-Schule (Berufskraftfahrerschule) eröffnete, hauchte er der „Fahrschule von früher“ neues Leben ein.

Katers Idee expandierte, und als der Osten Deutschlands nach dem Mauerfall im Jahr 1989 auch seine Türen für Geschäftsideen aus dem Westen öffnete, gehörte Kater zu den Machern der ersten Stunde. Die BKF-Schule war und wird weiterhin Katers Lebenswerk bleiben, sie war bis zuletzt seine Erfüllung. Ganz besonders jungen Menschen den Traum vom Berufseinstieg zu ermöglichen, war für ihn eine Herzensangelegenheit. Seine Ideen und Ratschläge, die er im Neuwieder Wirtschaftsforum einbrachte, richteten stets den Blick auf die Zukunft, Stillstand gab es bei Karl-Heinz Kater nicht.

Die Welt etwas besser gemacht

Sport war neben seiner Fahrschule seine große Leidenschaft: Weit über die Kreisgrenzen hinaus hat er sich als engagierter Trainer im gesamten Verbandsgebiet einen Namen gemacht, Rengsdorf, Oberbieber, Engers, Neuwied – Kater konnte Handball vermitteln, er liebte und lebte das schnelle Spiel und die damit verbundene Spannung. Die etwas älteren Eishockey-Fans können sich sicher noch gut an Katers Engagement Anfang der 2000er-Jahre erinnern, als er nicht nur Sponsor war, sondern auch den Posten des Vorsitzenden übernahm. Und wenn die Neuwieder Fußballvereine anklopften, hatte Kater stets ein offenes Ohr.

Am vergangenen Freitag (22. August) ist Kater nach langer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben. Neben Tochter Martina, Sohn Klaus und den Enkeln Philipp und Lara hinterlässt er eine große Trauergemeinde in seiner BKF-Schule, aber auch bei vielen, für die er die Welt ein wenig besser gemacht hat, ob beruflich oder im Sport – oder einfach nur als Mensch.