Stadt Neuwied bietet Erklärung
Kaputte Straßen im Distelfeld: Warum tut sich nichts?
Im Gewerbegebiet Distelfeld sind Schlaglöcher und Unebenheiten keine Seltenheit.
Im Gewerbegebiet Distelfeld sind Schlaglöcher und Unebenheiten keine Seltenheit.
Jörg Niebergall

Nur notdürftig werden die Straßen im Gewerbegebiet Distelfeld geflickt. Doch obwohl die Stadt Neuwied diesen Zustand bedauert, wird es erst einmal keine umfassende Sanierung geben. Sie verweist auf ein klassisches kommunales Problem: fehlendes Geld.

Lesezeit 2 Minuten
Wer mit dem Auto ins Gewerbegebiet Distelfeld fährt, merkt es sofort: Die Straßen müssten dringend mal saniert werden. Schlaglöcher und Unebenheiten prägen das Bild. Aber obwohl das Problem schon lange bekannt ist, hält sich die Stadt bisher mit Versprechungen zurück.
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