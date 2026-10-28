Ausverkauftes Haus, Lampenfieber und jede Menge Slapstick: Die Melsbacher Kappesköpp liegen in den letzten Zügen bei den Proben für ihr neues Stück „Chaos im Bestattungshaus“. Ein Blick hinter die Kulissen.
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Wenn sich der Vorhang hebt, ist Lachen garantiert: Die Theatergruppe Kappesköpp aus Melsbach steht kurz vor ihrem großen Aufführungswochenende mit dem Stück „Chaos im Bestattungshaus“. Die Vorfreude ist groß und die Nachfrage offenbar ebenso: Die Vorstellungen am kommenden Wochenende von Freitag, 30.