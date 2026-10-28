Melsbacher Theatergruppe
Kappesköpp vor ausverkauftem Premierenwochenende
Mirka Huber und Rebecca Linn, die kurzfristig bei der Probe aufhelfen musste, sorgten bei der Probe für einige Lacher.
Mirka Huber und Rebecca Linn, die kurzfristig bei der Probe aufhelfen musste, sorgten bei der Probe für einige Lacher.
Marvin Conradi

Ausverkauftes Haus, Lampenfieber und jede Menge Slapstick: Die Melsbacher Kappesköpp liegen in den letzten Zügen bei den Proben für ihr neues Stück „Chaos im Bestattungshaus“. Ein Blick hinter die Kulissen.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn sich der Vorhang hebt, ist Lachen garantiert: Die Theatergruppe Kappesköpp aus Melsbach steht kurz vor ihrem großen Aufführungswochenende mit dem Stück „Chaos im Bestattungshaus“. Die Vorfreude ist groß und die Nachfrage offenbar ebenso: Die Vorstellungen am kommenden Wochenende von Freitag, 30.
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