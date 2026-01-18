Jahresvorschau Kapelle St. Katharina in Niederhammerstein wird saniert Daniel Dresen 18.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Kapelle St. Katharina in Niederhammerstein kann durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz saniert werden. Daniel Dresen

Die Kapelle St. Katharina ist eines der Wahrzeichen in Hammerstein. Nun soll das in die Jahre gekommene Gotteshaus im Besitz der Ortsgemeinde durch eine Landesförderung saniert werden. Auch der Dorfplatz soll im Spätsommer erneuert werden.

Seit Jahren hat die Ortsgemeinde Hammerstein die Gewissheit, dass das Dach der Kapelle St. Katharina im Ortsteil Niederhammerstein sanierungsbedürftig ist. Etwa alle zwei Wochen wird das Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert für Gottesdienste im 300-Seelen-Ort genutzt.







Artikel teilen

Artikel teilen