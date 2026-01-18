Die Kapelle St. Katharina ist eines der Wahrzeichen in Hammerstein. Nun soll das in die Jahre gekommene Gotteshaus im Besitz der Ortsgemeinde durch eine Landesförderung saniert werden. Auch der Dorfplatz soll im Spätsommer erneuert werden.
Lesezeit 2 Minuten
Seit Jahren hat die Ortsgemeinde Hammerstein die Gewissheit, dass das Dach der Kapelle St. Katharina im Ortsteil Niederhammerstein sanierungsbedürftig ist. Etwa alle zwei Wochen wird das Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert für Gottesdienste im 300-Seelen-Ort genutzt.