Illegaler Sperrmüll, beklebte Verkehrsschilder, verdreckte Altglascontainer: Von bloßen Hinweisschildern lassen sich Müllsünder in Neuwied oft nicht beeindrucken. Viele fordern deshalb, die Orte überwachen zu lassen. Steht da der Datenschutz im Weg?

Immer mehr Abfall säumt die Straßen in Neuwied, sehr zum Leidwesen vieler Anwohner. Eine Idee: betroffene Orte mit Kameras überwachen zu lassen, so wie in Ludwigshafen. Doch datenschutzrechtliche Bedenken bremsen diese Vorstellungen meist aus.

Zuspruch für die Idee kommt von der Abfallwirtschaft des Kreises. Dietmar Rieth, engagierter Bürger der Stadt, wandte sich wegen vermüllter Altglascontainerstellflächen in Bahnhofsnähe an die Abfallwirtschaft. In einer Antwort, die uns vorliegt, heißt es von dort: „Die sicher sinnvolle Installation von Kameras ist aus datenschutzrechtlichen Gründen derzeit nicht möglich.“

In Ludwigshafen gibt es ein Pilotprojekt zur Videoüberwachung

Diese würde nämlich dem Grundstückseigentümer und Verpächter der Stellflächen obliegen, die in der Regel die Stadt oder die Ortsgemeinden seien. Der Kreis oder die Abfallwirtschaft des Kreises würden diesbezüglich keine Stellflächen besitzen oder betreiben.

Aus der Stadt kommen eher vorsichtige Töne, was die Kameranutzung angeht. Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh betont zwar, dass illegale Müllablagerungen ärgerlich sind, aber eine flächendeckende Videoüberwachung sei aus datenschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich nicht zulässig.

Zur Müllbekämpfung sei man den Ehrenamtlern und den Stadtwerken Neuwied dankbar, außerdem setze die Stadt auch auf eigene Projekte, etwa eine Umfrage zum Thema „Sicherheit und Sauberkeit“. Weitere Maßnahmen seien in Planung, zudem stehe man mit der Abfallwirtschaft im engen Austausch.

Die Überwachung von öffentlichen Toilettenanlagen hingegen, die im Stadtrat beschlossen wurde, habe wiederholte Beschädigungen als Ursache gehabt, die zu Schließungen geführt hätten. „Das ist zunächst eine Testphase, bei der wir am Ende eine Evaluation und dann Abwägung vornehmen müssen, ob das weitergeführt wird“, betont Steffenfauseweh.

Kameras würden das Problem nur an andere Orte verlagern

Wie eine Videoüberwachung im Einklang mit dem Datenschutz funktionieren kann, zeigt die Stadt Ludwigshafen. Dort startete im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt, bei dem unter bestimmten Bedingungen eine mobile Überwachung an ausgewählten Orten erlaubt ist. Hinweisschilder weisen etwa auf die Kameras hin, außerdem werden die Aufnahmen grundsätzlich verpixelt und nach spätestens 30 Tagen gelöscht.

Kann das auch in Neuwied funktionieren? Die Antwort aus dem Büro des Landesdatenschutzbeauftragten Dieter Kugelmann klingt verhalten. Illegale Müllablagerungen in Ludwigshafen fänden in „außergewöhnlich hohem Maße“ statt. Sie betreffen zum Beispiel auch städtische Wohnbereiche. Mildere Maßnahmen wurden dort bereits ausgereizt, weswegen das Pilotprojekt unter strengen Bedingungen von Kugelmann gebilligt wurde.

„Wir werden uns die Ergebnisse ansehen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Aber das sollten wir zunächst abwarten.“

Ulf Steffenfauseweh, Pressesprecher der Stadt Neuwied, zum Pilotprojekt in Ludwigshafen zur Müllbekämpfung

„Ein vergleichbarer Fall der illegalen Abfallablagerung in Rheinland-Pfalz ist bisher nicht bekannt“, so die Sprecherin von Kugelmann. Zunächst müsse eine konkrete Gefahrenlage festgestellt und dokumentiert werden. Einzelne Fälle von Vandalismus oder einzelne überfüllte Altglascontainer seien dafür nicht ausreichend.

Auch, ob mit der Überwachung überhaupt das gewünschte Ziel erreicht werden könne, müsse begründet werden. Das sei im Fall der Videoüberwachung von Müllablageplätzen fraglich, heißt es. „Es ist davon auszugehen, dass eine Videoüberwachung eher zu einer Verlagerung der Abfallablagerungen an Orte führt, die nicht überwacht werden“, sagt die Sprecherin. Es müssten zudem mildere Maßnahmen in Betracht gezogen und angewendet werden, zum Beispiel häufigere Bestreifung oder Informationskampagnen.

i Oft passiert es, dass Nachbarn ihren Sperrmüll zu angemeldeten Abfall dazulegen - so entstehen große Haufen. Rainer Claaßen

„Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass eine Videoüberwachung zur Verhinderung von Abfallablagerung die genannten Kriterien nicht erfüllt und deshalb grundsätzlich nicht zulässig ist“, lässt Kugelmann uns mitteilen. Nur eine Einzelfallprüfung könne darüber entscheiden. Die Stadt Neuwied könne sich gern mit einem Gesamtkonzept zur Beratung an sein Team wenden, heißt es.

Die Stadt blickt gespannt auf die Bilanz des Ludwigshafener Pilotprojekts. „Wir werden uns die Ergebnisse ansehen und daraus unsere Schlüsse ziehen“, bestätigt Steffenfauseweh. „Aber das sollten wir zunächst abwarten.“