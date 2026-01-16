Gastronomie in Neuwied Kann man Tiere sehen, wenn man das Zoorestaurant bucht? Jörg Niebergall 16.01.2026, 10:00 Uhr

i Seit dem 1. Januar hat das neue Zoorestaurant auf dem ehemaligen Picknickplatz geöffnet. Jörg Niebergall

Wer für eine Firmenfeier oder Ähnliches abends das neu eröffnete Restaurant besucht, kommt auch nach der Schließung in den Zoo. Aber: Dieser ist abends nicht beleuchtet – und so sieht man von den Tieren ohnehin nicht viel.

Schlemmen zwischen wilden Tieren, da werden bei Afrika-Touristen vielleicht Erinnerungen wach. Wer es hingegen ein wenig lokaler mochte, der konnte in den vergangenen Jahren auch das Zoorestaurant von Tina Montemurri und ihrem Team besuchen, Schimpansenlaute, Vogelgezwitscher und Löwengebrüll im Hintergrund inklusive.







