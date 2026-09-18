Neuwied punktet mit Ladesäulen Kann Gewerbegebiet Distelfeld mit Konkurrenz mithalten? Viktoria Schneider 18.09.2026, 06:00 Uhr

i Mit rund 93 Hektar liegt das Gewerbegebiet Distelfeld flächenmäßig näher am Gewerbepark Mülheim-Kärlich (circa 127 Hektar) als am Gewerbegebiet Langfuhr (9,4 Hektar) in Bendorf. Jörg Niebergall

Gewerbegebiete gibt es in unserer Region zuhauf – da kommt es darauf an, mit einer Besonderheit herauszustechen. Was das Gewerbegebiet Distelfeld in Neuwied angeht, stellt sich heraus: Dort gibt es überraschend viele Ladesäulen.

Egal ob Amazon oder ZF: Das Gewerbegebiet Distelfeld hat einiges zu bieten. Doch kann der Standort mit der Konkurrenz aus der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa aus Mülheim-Kärlich oder Bendorf, mithalten? Wir haben uns die Zahlen besorgt und Überraschung: Vor allem bei der Anzahl der Ladesäulen liegt Neuwied vorn.







Artikel teilen

Artikel teilen