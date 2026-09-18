Neuwied punktet mit Ladesäulen
Kann Gewerbegebiet Distelfeld mit Konkurrenz mithalten?
Mit rund 93 Hektar liegt das Gewerbegebiet Distelfeld flächenmäßig näher am Gewerbepark Mülheim-Kärlich (circa 127 Hektar) als
Mit rund 93 Hektar liegt das Gewerbegebiet Distelfeld flächenmäßig näher am Gewerbepark Mülheim-Kärlich (circa 127 Hektar) als am Gewerbegebiet Langfuhr (9,4 Hektar) in Bendorf.
Jörg Niebergall

Gewerbegebiete gibt es in unserer Region zuhauf – da kommt es darauf an, mit einer Besonderheit herauszustechen. Was das Gewerbegebiet Distelfeld in Neuwied angeht, stellt sich heraus: Dort gibt es überraschend viele Ladesäulen.

Lesezeit 2 Minuten
Egal ob Amazon oder ZF: Das Gewerbegebiet Distelfeld hat einiges zu bieten. Doch kann der Standort mit der Konkurrenz aus der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa aus Mülheim-Kärlich oder Bendorf, mithalten? Wir haben uns die Zahlen besorgt und Überraschung: Vor allem bei der Anzahl der Ladesäulen liegt Neuwied vorn.
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