Gewerbegebiete gibt es in unserer Region zuhauf – da kommt es darauf an, mit einer Besonderheit herauszustechen. Was das Gewerbegebiet Distelfeld in Neuwied angeht, stellt sich heraus: Dort gibt es überraschend viele Ladesäulen.
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Egal ob Amazon oder ZF: Das Gewerbegebiet Distelfeld hat einiges zu bieten. Doch kann der Standort mit der Konkurrenz aus der unmittelbaren Nachbarschaft, etwa aus Mülheim-Kärlich oder Bendorf, mithalten? Wir haben uns die Zahlen besorgt und Überraschung: Vor allem bei der Anzahl der Ladesäulen liegt Neuwied vorn.