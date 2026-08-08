Land fördert „Mein Strickzeug“ Kann ein Wollfachgeschäft die Linzer Altstadt beleben? Daniel Dresen 08.08.2026, 06:00 Uhr

i Petra Bauer, Inhaberin des neuen Wollfachgeschäfts "Mein Strickzeug" am Buttermarkt in Linz, wird zwei Jahre lang durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Linz bei der Umsetzung ihres Traums vom eigenen Geschäft unterstützt. Daniel Dresen

Das neue Wollfachgeschäft „Mein Strickzeug“ ist in der Linzer Altstadt eröffnet worden. Die Wiederbelebung des zuvor leer stehenden Ladenlokals am Buttermarkt wird durch Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz und der Stadt Linz unterstützt.

In die früheren Geschäftsräume von Kill Damenmoden am Buttermarkt 11 in Linz ist nach Monaten des Leerstands wieder Leben eingekehrt. Am Freitag hat dort das neue Wollfachgeschäft „Mein Strickzeug“ von Inhaberin Petra Bauer Eröffnung gefeiert. Für die 62-jährige Rheinbreitbacherin hat sich damit ein Traum erfüllt.







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