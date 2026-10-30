Wahl in Ortsgemeinde steht an „Kandidaten-Check“ zur Bürgermeisterwahl in Erpel Sabine Nitsch 30.10.2026, 14:30 Uhr

i Stefan Radtke (von links) befragte die Kandidaten Udo Gramenz, Dieter Tentler und Andreas Schwager. Sabine Nitsch

Andreas Schwager (CDU), Dieter Tentler (DvOE) und der parteilose Udo Gramenz wollen Bürgermeister werden. Im übervollen Erpeler Bürgersaal stellten sie sich mehr als zwei Stunden den Fragen der vielen Bürger.

Brechend voll war der Bürgersaal beim „Kandidaten-Check“ zur Ortsbürgermeisterwahl in Erpel. Am 8. November wird in Erpel ein neuer Ortsbürgermeister gewählt. Gleichzeitig wird ein neuer Bürgermeister für die Verbandsgemeinde Unkel gewählt. Die Wählergruppe DvOE hatte die Vorstellungsrunde für die Kandidaten Andreas Schwager (CDU), Dieter Tentler (DvOE) und Udo Gramenz der als parteiloser Kandidat antritt, aber seit etwa zwei Wochen für die SPD ...







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