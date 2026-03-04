Die „Initiative Kirchspiel für Demokratie und Zusammenarbeit“ hat sich im Vorfeld der Landtagswahl am Meinungsbildungsprozess beteiligt. Sie lud Direktkandidaten im Wahlkreis 3 zu einer Podiumsdiskussion nach Thalhausen ein.
Lesezeit 3 Minuten
Die „Initiative Kirchspiel für Demokratie und Zusammenarbeit“ hat vier der sieben Direktkandidaten des Wahlkreises 3 (Linz-Rengsdorf) bei einer zweistündigen Podiumsdiskussion im Thalhausener Dorfgemeinschaftshaus auf den Zahn gefühlt. Der Einladung zur öffentlichen Runde folgten Marie-Christin Ockenfels (SPD), Jürgen Schmied (CDU), Ute Ernst (Bündnis 90/Die Grünen) und Maximilian Glätzner (Volt).