Polit-Diskussion in Thalhausen Kandidaten äußern sich zu Klima, Bildung und Gesundheit Andreas Winkelmann 04.03.2026, 15:00 Uhr

i Sie saßen auf dem Podium (von links): Moderator Rainer Claaßen, Marie-Christin Ockenfels, Jürgen Schmied, Ute Ernst, Maximilian Glätzner. Daneben steht Dominik Reukauf von der Initiative. Andreas Winkelmann

Die „Initiative Kirchspiel für Demokratie und Zusammenarbeit“ hat sich im Vorfeld der Landtagswahl am Meinungsbildungsprozess beteiligt. Sie lud Direktkandidaten im Wahlkreis 3 zu einer Podiumsdiskussion nach Thalhausen ein.

Die „Initiative Kirchspiel für Demokratie und Zusammenarbeit“ hat vier der sieben Direktkandidaten des Wahlkreises 3 (Linz-Rengsdorf) bei einer zweistündigen Podiumsdiskussion im Thalhausener Dorfgemeinschaftshaus auf den Zahn gefühlt. Der Einladung zur öffentlichen Runde folgten Marie-Christin Ockenfels (SPD), Jürgen Schmied (CDU), Ute Ernst (Bündnis 90/Die Grünen) und Maximilian Glätzner (Volt).







