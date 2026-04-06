Mehr Sicherheit durch Bewegung
Kampfsport in Neuwied: Selbstverteidigung im Trend
Die Nachfrage nach dem Angebot von Kampfsportschulen – hier die "No Limit Academy" von Eduard Heinz – ist groß.
Die Nachfrage nach dem Angebot von Kampfsportschulen – hier die "No Limit Academy" von Eduard Heinz – ist groß.
Rainer Claaßen

Kampfsport erlebt in Neuwied einen Aufschwung: Selbstverteidigungskurse und Fitnessangebote ziehen immer mehr Teilnehmer an. Trainer berichten von veränderten Motiven – von Mobbingprävention bis mentale Stärke.

Lesezeit 3 Minuten
. Kürzlich berichteten wir über die Kampfsportschule „Red Dragon“ in Neuwied, die von Kai Tepper betrieben wird. Die einst florierende Schule geriet in Schwierigkeiten und stand kurz vor dem Aus. Dank eines Artikels in unserer Zeitung konnte Tepper jedoch neue Räumlichkeiten anmieten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren