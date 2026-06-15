Fußball-WM in Neuwied
Kampf um Tore spaltet die Gemüter
Fans vor der American Sportsbar in Neuwied
Fans vor der American Sportsbar in Neuwied
Jörg Niebergall

Bei unserer nicht repräsentativen Umfrage in Neuwied zeigt sich: Während wahre Fußball-WM-Fans auch nachts alles stehen und liegen lassen, um mit ihren Stars auf Torejagd zu gehen, ist für andere das Sportspektakel kein Grund mitzufiebern.

Lesezeit 3 Minuten
Deutschlands WM-Premiere 2026 gegen die Karibikinsel Curaçao lockte viele Fußballfans vor die Bildschirme – und in die Kneipen der Deichstadt. Doch längst nicht jeder in Neuwied richtet seinen Tagesablauf nach dem Spielplan der Weltmeisterschaft aus.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedFußball-WM

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren