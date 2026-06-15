Fußball-WM in Neuwied Kampf um Tore spaltet die Gemüter Jörg Niebergall 15.06.2026, 17:00 Uhr

i Fans vor der American Sportsbar in Neuwied Jörg Niebergall

Bei unserer nicht repräsentativen Umfrage in Neuwied zeigt sich: Während wahre Fußball-WM-Fans auch nachts alles stehen und liegen lassen, um mit ihren Stars auf Torejagd zu gehen, ist für andere das Sportspektakel kein Grund mitzufiebern.

Deutschlands WM-Premiere 2026 gegen die Karibikinsel Curaçao lockte viele Fußballfans vor die Bildschirme – und in die Kneipen der Deichstadt. Doch längst nicht jeder in Neuwied richtet seinen Tagesablauf nach dem Spielplan der Weltmeisterschaft aus.







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