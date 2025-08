Nach der erfolgreichen Suche nach einem neuen Träger für die Kamillus-Klinik in Asbach ist die Erleichterung bei allen Beteiligten spürbar. Dieter Pöhlau, ärztlicher Geschäftsführer, verrät, wie sich die Klinik für die Zukunft wappnet.

Die Kamillus-Klinik in Asbach hat nach der Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz kürzlich mit der Deutschen Multiple Sklerose Stiftung NRW (DMSS NRW) einen neuen Träger präsentiert. Der ärztliche Geschäftsführer Dieter Pöhlau verrät im Interview mit unserer Zeitung, wie groß die Erleichterung ist und wie die Klinik weiterentwickelt werden soll.

Herr Pöhlau, wie groß ist die Erleichterung bei Ihnen, dass die Kamillus-Klinik unter dem neuen Träger uneingeschränkt ihr medizinisches Angebot weiter anbieten kann?

Sehr groß. Mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft NRW und deren Stiftung, der Deutschen Multiple Sklerose Stiftung, als Träger erreichen wir zwei Ziele: Wir können die medizinische Versorgung der Bürger vor Ort uneingeschränkt 24/7 aufrecht erhalten und weiterentwickeln und das stationäre und ambulante Angebot für Patienten mit Multipler Sklerose weiter verbessern, wobei wir schon bisher von der Blutwäsche bis zur Neuro-Urologie und Neuropsychologie alle sinnvollen Therapien, einschließlich Krankengymnastik, Ergotherapie, Sprachtherapie, physikalischer Therapie und Musiktherapie, anbieten.

Hatten Sie während der monatelangen Suche nach einem neuen Träger jemals die Sorge, dass die Kamillus-Klinik keine Zukunft hat?

Ich hatte nicht die Sorge, dass wir gar keine Zukunft hätten, aber sehr wohl, dass Arbeitsplätze verloren gehen und wir unsere Identität und die Schwerpunkte verlieren. Es gab zum Beispiel einen Interessenten, der einen deutlichen Personalabbau geplant hatte.

Sie waren jahrelang Chefarzt und ärztlicher Direktor der Kamillus-Klinik. Nun übernehmen Sie unter dem neuen Träger den Posten des ärztlichen Geschäftsführers. Was bedeutet das für Sie persönlich?

Zunächst freue ich mich, dass wir mit Julian Zimmermann einen Chefarzt gewinnen konnten, der mit seiner Kompetenz, aber auch als Mensch gut zur Kamillus-Klinik passt, und dass wir ein wirklich gutes, stabiles und engagiertes Team haben. Jetzt habe ich nach 24 Jahren als Chefarzt etwas mehr Zeit, die Weiterentwicklung der Klinik voranzutreiben.

So werden wir für eine neue Patientengruppe, nämlich Schwererkrankte, die einer frührehabilitativen Behandlung bedürfen, in Zukunft Behandlungen anbieten können. Das muss vorbereitet werden. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung vor Ort war schon immer sehr gut, da wird sich kaum etwas ändern. Es gibt neben mir auch einen kaufmännischen Geschäftsführer, Herrn Jerschensky. Gemeinsam werden wir die Klinik gut und zukunftsfest weiter aufbauen. Auf alle Kliniken kommen große Herausforderungen zu. Da ist es gut, ein schlagkräftiges Team zu sein.

Wie nehmen Sie die Stimmung unter den Mitarbeitern und Patienten wahr, seitdem der neue Träger präsentiert wurde?

Ich habe Erleichterung wahrgenommen, durchgehend Zustimmung und Freude darüber, dass der bislang erfolgreiche Weg gemeinsam weiter gegangen werden kann.

Die Kamillus-Klinik in Asbach ist MS-Erkrankten bundesweit ein Begriff. Doch zurzeit stellen MS-Patienten nur die Minderheit aller rund 10.000 Patienten dar, die jährlich stationär und ambulant behandelt werden. Inwieweit soll und muss unter dem neuen Träger die Zahl der MS-Patienten in Asbach steigen, damit das Krankenhaus weiterhin wirtschaftlich betrieben werden kann?

Wir waren ja – auch dank des Verwaltungsteams vor Ort – in den letzten Jahren wirtschaftlich erfolgreich, haben stabile Erträge erwirtschaftet. Alleine wären wir nicht insolvent geworden. Wir müssen auf allen Feldern aktiv und innovativ seien. So haben wir gerade die Schlaganfallstation von sechs auf acht Betten vergrößert. Darüber hinaus möchten wir unser medizinisches Profil weiter schärfen und auf aktuelle Bedürfnisse reagieren. Wir planen, das Behandlungsspektrum gezielt auszubauen und beispielsweise neue Therapiekonzepte für neurologische und geriatrische Patientengruppen zu etablieren.

i Julian Zimmermann (links) ist Chefarzt in der Kamillus-Klinik. Er folgte auf Dieter Pöhlau, der diese nach dem Trägerwechsel als ärztlicher Geschäftsführer leitet. Archiv Daniel Rühle. Daniel Rühle

Die Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Bonn (UKB) wird ausgebaut. So ist geplant, dass geriatrische Patienten von der UKB zu uns verlegt werden, da diese keine eigene Geriatrie hat. So ist es auch nur konsequent, dass die UKB Minderheitsgesellschafter der Klinik werden wird. Die UKB wird auch die ärztliche Versorgung der Radiologie vor Ort in Asbach übernehmen.

Eine enge Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten, die Aufrechterhaltung des Notarztstandortes, der Ausbau interdisziplinärer Teams und die stetige Fortbildung unseres Personals sind zentrale Bausteine, um die Qualität und Attraktivität der Versorgung in Asbach langfristig zu sichern. Selbstverständlich wird das Behandlungs- und Beratungsangebot für Patienten mit Multipler Sklerose weiter verbessert, wir können dann schnelle ambulante und stationäre Termine anbieten und sind in Notfällen rund um die Uhr Ansprechpartner.

Die DMSS NRW hat zum ersten Mal ein Krankenhaus übernommen. Inwieweit birgt das Risiken?

Wir haben uns als DMSS die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ich war zum Zeitpunkt der Entscheidung zur Übernahme Vorstandsvorsitzender der DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft) und damit auch Vorstand der DMSS; wir haben mit unseren Wirtschaftsfachleuten und externen Beratern die Zahlen, die Entwicklungen und die Zukunftsperspektiven der Klinik sehr genau analysiert und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass wir unseren Mitgliedern die Übernahme der Klinik empfehlen können. Auf einer Mitgliederversammlung wurde der Beschluss dann auch einstimmig gefasst. Wir sind froh, dass der kaufmännische Direktor, Herr Billig, an Bord geblieben ist und auch weitere Fachleute, die uns weiterhin unterstützen, von der IT bis zur Verhandlung mit den Kostenträgern.

Die Kamillus-Klinik zählt zu den wenigen Krankenhäusern in Deutschland, die schwarze Zahlen schreibt. Wie wollen Sie das auch unter dem neuen Träger erreichen?

Wir werden den bislang erfolgreichen Weg weitergehen, einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen, die Schwerpunkte Innere, Schlaganfall, Geriatrie, Schlafmedizin und Intensivmedizin weiterentwickeln, für die neue Leistungsgruppe der sogenannten Frührehapatienten ein entsprechendes Angebot aufbauen. Wir werden mit den niedergelassenen Ärzten eng zusammenarbeiten, weiterhin rund um die Uhr für die Bürger da sein, wenn sie uns brauchen, und auch den Notarzt stellen.

Es gibt in Deutschland mehr als 280.000 Menschen, die an MS erkrankt sind. Für diese Patienten mit Multipler Sklerose und anderen entzündlichen Hirnerkrankungen werden wir mit unserem ambulanten und stationären Behandlungsangebot noch mehr als bisher Heimat und Ansprechpartner sein. Deshalb bin ich sicher, dass die Kamillus-Klinik eine gute, sichere Zukunft hat.