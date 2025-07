Kamillus-Klinik in Asbach hat einen neuen Träger

Anfang August übernimmt die Deutsche Multiple-Sklerose-Stiftung NRW die bisherige DRK-Kamillus-Klinik in Asbach. Alle 400 Mitarbeiter behalten unter dem neuen Träger ihren Arbeitsplatz.

Trotz der Insolvenz des bisherigen Trägers, der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz, versprühen die Verantwortlichen der Kamillus-Klinik in Asbach seit Monaten stets Optimismus. Da die Klinik nach eigenen Angaben zu den wenigen Krankenhäusern in Deutschland zählt, die schwarze Zahlen schreibt, stellte sich nicht die Frage, ob sie überhaupt einen neuen Träger finden wird, sondern wann ein neuer präsentiert wird. Am Freitag (25. Juli) konnte man endlich Vollzug melden: Die Deutsche Multiple-Sklerose-Stiftung NRW (DMSS NRW) übernimmt Anfang August die Klinik. Das teilte der Stiftungsvorsitzende Christian Bonnen bei einer Pressekonferenz mit. Die Arbeitsplätze von 400 Mitarbeitern sind gesichert.

„Die Kamillus-Klinik ist ein funktionierendes Krankenhaus und seit Jahrzehnten eine Heimat von MS-Erkrankten.“

Christian Bonnen, Vorsitzender der DMSS NRW

Für die DMSS NRW ist die Trägerschaft ein Novum. „Die Kamillus-Klinik ist ein funktionierendes Krankenhaus und seit Jahrzehnten eine Heimat von MS-Erkrankten“, schilderte Bonnen die Beweggründe. In Deutschland leben 280.000 Menschen mit der Diagnose MS, zwei Drittel davon seien Frauen, berichtete Sabine Schipper, Geschäftsführerin des DMSG-Landesverbands Nordrhein-Westfalen. Daher soll insbesondere das Zentrum für Multiple Sklerose unter dem neuen Träger gestärkt werden. Die Klinik verfügt insgesamt über etwa 160 Betten und versorgt jährlich circa 7000 stationäre und circa 3000 ambulante Patienten.

Bisheriges medizinisches Leistungsspektrum bleibt erhalten

Die medizinische Versorgung sei mit allen Leistungsbereichen in den Schwerpunkten Neurologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schlaganfallversorgung sowie der medizinischen Notfallversorgung sichergestellt. Der Notarztstandort und die gute Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten werde erhalten und ausgebaut. Mit der neurologischen Frührehabilitation (Phase B) soll zudem eine weitere Leistungsgruppe hinzukommen. Als ärztlicher Geschäftsführer wird der langjährige Chefarzt Dieter Pöhlau das Krankenhaus leiten. Die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt Andreas Jerschensky. Nicki Billig bleibt der Klinik als Prokurist erhalten.

„Die Belegschaft hat gezeigt, dass sie motiviert ist. Es hat niemand die Flucht ergriffen.“

Michael Schwering-Sohnrey, Vorsitzender des Betriebsrates der Kamillus-Klinik

Pöhlau betonte die Bedeutung der Kamillus-Klinik für die regionale medizinische Versorgung. Die bisherige Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn soll fortgeführt werden und mündet sogar darin, dass sie neben der Verbandsgemeinde Asbach als Mitgesellschafter agiert. Neuwieds Landrat Achim Hallerbach und VG-Bürgermeister Michael Christ sprachen bei der Vorstellung des neuen Krankenhausträgers von einem „sehr guten Tag“ für den gesamten Kreis. Michael Schwering-Sohnrey, Vorsitzender des Betriebsrates, verbindet mit dem neuen Träger die Hoffnung, dass die DMSS NRW „es besser macht“ als das DRK. „Die Belegschaft hat gezeigt, dass sie motiviert ist. Es hat niemand die Flucht ergriffen“, berichtet Schwering-Sohnrey.