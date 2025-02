Kamillus-Klinik Asbach: Erste Interessenten melden sich

i Seit Donnerstag hat sich das DRK aus dem Gesundheitsbereich zurückgezogen. Auch die Kamillus-Klinik in Asbach ist nun Teil des Insolvenzverfahrens. Daniel Rühle

Nach der Insolvenz der DRK-Krankenhäuser in Neuwied, Alzey, Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen gibt der rheinland-pfälzische DRK-Landesverband nun sämtliche Klinikstandorte auf. Was bedeutet das für Asbach? Und wie geht es in Neuwied weiter?

Nachdem der rheinland-pfälzische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Donnerstag, 6. Februar, angekündigt hat, sich komplett aus dem Krankenhausbereich zurückzuziehen, ist die Aufregung in der Region groß. Denn nicht nur die insolventen Kliniken in Neuwied, Alzey, Altenkirchen, Hachenburg und Kirchen sind davon betroffen, sondern alle DRK-Häuser im Land.

