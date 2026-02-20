Bilanz zum Straßenkarneval Kamelle-Regen: Neuwieder Vereine zum Pro und Kontra Jörg Niebergall 20.02.2026, 16:00 Uhr

i Prinzessin Silke und Prinz Achim sorgen beim Zug in Verscheid von ihrem Wagen aus für einen ergiebigen Kamelle-Regen. Jörg Niebergall

Ist das Sammeln von Kamelle bei den Karnevalsumzügen in der Stadt Neuwied bei den Zuschauern immer noch beliebt? Bei manchen Zügen bleibt immer mehr Kamelle an den Straßenrändern liegen.

Zu wenig oder zu viel Kamelle, da streiten sich auch nach dem Ende der närrischen Tage noch die Karnevalsexperten. Während sich beim Rosenmontagszug in Neuwied die „Sammler“ besonders um den Prunkwagen des Oberbieberer Kinderprinzenpaares tummelten, blieben beim Zug in Heimbach-Weis auch nach dem Ende viele Bonbons und weitere Süßigkeiten auf der Straße liegen.







