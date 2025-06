„Wenn jemand in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gezeigt hat, was es bedeutet, mit Disziplin Leidenschaft und Vielseitigkeit Großes zu erreichen, dann du“, begrüßte Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig den erfolgreichen Zehnkämpfer Kai Kazmirek. Der Profi trug sich vor den Augen von Trainern, Weggefährten, Familie, Sponsoren, Politikern, Stadtvorstand und Bekannten ins Goldene Buch der Stadt ein.

i Kai Kazmirek beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Neuwied Jörg Niebergall

„Aber es geht heute nicht nur um Sport. Es geht auch um ein neues Kapitel in deinem Leben“, sagte Einig. Der mittlerweile in Heimbach-Weis wohnende Leichtathlet von der LG Rhein-Wied hat zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen, holte 2017 bei der Weltmeisterschaft in London Bronze und kann darüber hinaus auf eine lange Liste von nationalen Titeln und Platzierungen zurückblicken. Kazmirek hat seine aktive Laufbahn beendet, ist vor wenigen Tagen Vater geworden und hat seine Spikes als Profiathlet erst einmal an den Nagel gehängt.