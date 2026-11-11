In Stadt und Kreis fehlt Hilfe Kälte wird zur Bedrohung für Wohnungslose in Neuwied Sofia Grillo 11.11.2026, 11:00 Uhr

i Gerade in der kalten Jahreszeit ist die Situation wohnungsloser Menschen extrem schwierig. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Kalte Nächte sind für wohnungslose Menschen in Stadt und Kreis Neuwied eine echte Gefahr. Ihre Zahl nimmt zu – und schon jetzt fehlt es an Schlafstellen.

Die Temperaturen sind inzwischen unter die Zehn-Grad-Marke gerutscht. Für die meisten Menschen beginnt die Jahreszeit, in der sie sich zu Hause zurückziehen, die Heizung anstellen und es sich unter einer warmen Decke auf dem Sofa bequem machen. Menschen ohne Obdach können all dies nicht tun, um sich vor der Kälte zu schützen und zu erholen.







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