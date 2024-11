Kabarettistin Margie Kinsky erzählte in Waldbreitbach von ihrem turbulenten Alltag Kabarettistin Margie Kinsky in Waldbreitbach: Von Söhnen, Erdbeerpudding und Sargträgern Charley Burke 21.10.2024, 13:41 Uhr

i Margie Kinsky begeisterte in Waldbreitbach mit humorvollen Geschichten aus ihrem turbulenten Alltag als Mutter von sechs Söhnen, ließ aber auch an ihrem Mann kaum ein gutes Haar. Foto: Charley Burke Charley Burke

Die Kabarettistin Margie Kinsky war am Sonntagabend (20. Oktober) mit ihrem Programm "Ich bin so wild nach deinem Erdbeerpudding" zu Gast in Waldbreitbach. Sie gab einen tiefen Einblick in ihr Familienleben mit sechs Söhnen und ihrem kanadischen Ehemann Bill Mockridge.

Wenn rheinische Lebensfreude auf italienisches Temperament trifft, entsteht eine großartige Mischung aus Humor und Leidenschaft – das Ergebnis? Zwei Stunden Lachen am Stück. In der 25. Kabarettsaison des Hotels zur Post trat die gebürtige Italienerin Margie Kinsky auf der Kleinkunstbühne in Waldbreitbach auf.

