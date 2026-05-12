Bald zu Besuch in Neuwied Kabarettist Fatih Çevikkollu: „KI ist kein Werkzeug“ Rainer Claaßen 12.05.2026, 15:00 Uhr

i Fatih Çevikkollu konfrontiert das Neuwieder Publikum mit KI – bei ihm steht das für "Kritische Intelligenz". Stefan Mager. Köln Pool

Künstliche Intelligenz: Chance oder Bedrohung? Der Kabarettist Fatih Çevikkollu, der am Freitag der Neuwieder Studiobühne „JUSCH“ einen Besuch abstattet, betrachtet sie in seinem aktuellen Programm kritisch. Wir haben ihn für ein Interview getroffen.

Fatih Çevikkollu ist bekannt von der Bühne, aus dem Fernsehen, als Autor und als Kabarettist. Schon vor 20 Jahren erhielt er für sein erstes Soloprogramm „Fatihland“ einen internationalen Preis. Am Freitag, 15. Mai, ist er zu Gast in der Neuwieder Studiobühne „JUSCH“ (Junges Schlosstheater).







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