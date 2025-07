Die geplante Sanierung der K30/Windhagener Weg in Bad Honnef bedeutet für die benachbarte Ortsgemeinde Windhagen eine zusätzliche Verkehrsbelastung. Windhagens Bürgermeister Hans Dieter Geiger will die Einschränkungen so gering wie möglichen halten.

Der Rhein-Sieg-Kreis plant ab voraussichtlich Montag, 29. September, die Sanierung der K30/Windhagener Weg zwischen der Kreuzung Freiberg (L277/K30) und dem Kreisverkehr Dachsberg (Zufahrt Tankstelle/Autohof). Die K30 verbindet Bad Honnef-Rottbitze mit der Ortsgemeinde Windhagen. Der entsprechende Streckenabschnitt wird voll gesperrt. Zwei bis maximal drei Wochen sollen die Arbeiten nahe der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz dauern. Stand jetzt soll es jeweils eine Umleitungsroute für Lkw und Pkw geben. Die Pkw-Route führt über den Ortsteil Stockhausen. Lkw sollen über Rottbitze und die Ortsteile Schweifeld und Hallerbach in Richtung Windhagen umgeleitet werden beziehungsweise über Neustadt nach Windhagen.

„Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen.“

Hans Dieter Geiger, Ortsbürgermeister von Windhagen

„Die Straße muss gemacht werden. Sie ist in einem katastrophalen Zustand“, sagt Windhagens Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger. Ihm ist bewusst, dass dies nicht ohne Einschränkungen, insbesondere für die Anwohner in Stockhausen, Schweifeld und Hallerbach geschehen wird. Sie seien nicht begeistert von den Umleitungsplänen durch ihre Ortschaften, auch weil in Schweifeld und Hallerbach temporäre Halteverbotszonen eingerichtet werden müssen. Ob Stockhausens Autofahrern dasselbe Schicksal droht, sei noch unklar. Entsprechende Auskünfte des Rhein-Sieg-Kreises würden noch nicht vorliegen. „Es ist eine Belastung für unsere Bürger. Ich habe auch immer noch ein Grummeln im Magen. Wir müssen jetzt in den sauren Apfel beißen“, so Geiger.

Windhagener Ortschef erhält erste Informationen von Firmen

Erstmals von der Sanierungsmaßnahme erfahren hat Geiger nach eigenen Angaben durch Gespräche mit Windhagener Unternehmen, die vom Rhein-Sieg-Kreis kontaktiert wurden. „Das fand ich schon ein wenig merkwürdig. Es hat mich geärgert“, meint Geiger, denn auch die zuständige Verkehrsbehörde, die VG Asbach, habe zu diesem Zeitpunkt noch nichts von den Plänen aus Siegburg gewusst. Mittlerweile würde die Kommunikation zwischen alle Beteiligten allerdings stimmen.

i Windhagens Ortsbürgermeister Hans Dieter Geiger Michaela Soost

Ortsansässige Firmen wie Wirtgen hätten sich auf die Lkw-Umleitung im Herbst bereits eingestellt. Ihre Zulieferer bekämen entsprechende Informationen. „Großer Schwerlastverkehr wird in diesem Zeitraum sehr eingeschränkt stattfinden“, berichtet Geiger. Es gibt zudem die Überlegung, dass im Ortsteil Köhlershohn ein Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen erlassen wird. In Hochphasen sollen täglich 150 Lkw durch die Windhagener Ortsteile fahren, so Geiger.

Gerüchteküche in Windhagen brodelt

Doch Geiger befürchtet ein „Verkehrschaos“ auf der anderen Seite der Landesgrenze – in Rottbitze. Entsprechende Bedenken habe er dem Rhein-Sieg-Kreis mitgeteilt. Sorgen bereitet ihm auch eine mögliche kurzfristige Sperrung der A3 während der Bauarbeiten auf der K30. Denn der Umleitungsverkehr von der Autobahn führe in der Regel durch Windhagen. „Wir haben angemerkt, ob man in dieser Zeit den Autobahnverkehr dann über Asbach umleiten könnte“, berichtet Geiger. Auch der Schülerverkehr von Windhagen nach Bad Honnef beschäftigt den Ortschef, schließlich stelle sich die Frage, welche Haltestellen der Bus während der Vollsperrung anfahren kann. Ein leidiges Thema sei auch die brodelnde Gerüchteküche in Windhagen rund um die Straßensanierung. „Da ist fälschlicherweise die Rede von drei bis sechs Wochen Chaos“, beklagt Geiger.