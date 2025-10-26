Blues Summit in Neuwied Justina Lee Brown berührt eindringlich mit ihrer Stimme 26.10.2025, 17:00 Uhr

i Justina Lee Brown zieht das Publikum mit ihren gesanglichen Facetten in ihren Bann. Jörg Niebergall

Richie Arndt eröffnet denkwürdiges Doppelkonzert der Bluesfreunde Neuwied. Afro-Beat-Rhythmen beherrschen den Saal und lassen das Publikum im Neuwieder Food Hotel tanzen. Justina Lee Brown zieht mit ihrer gesanglichen Intensität in den Bann.

Das hat es bei den von den Bluesfreunden Neuwied organisierten Blues Summits noch nicht gegeben: Das Publikum im voll besetzten Saal des Food Hotels erhebt sich von den Sitzen und tanzt zu den Afro-Beat-Rhythmen von Justina Lee Brown und ihrer dreiköpfigen Band.







