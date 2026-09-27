Kirmes in Roßbach
Junggesellenverein stellt den Baum an der Wiedhalle auf
Der Junggesellenverein „Schluck runter“ hat den Kranz geschmückt.
Der Junggesellenverein „Schluck runter“ hat den Kranz geschmückt.
Jörg Niebergall

Noch ist die Kirmes in Roßbach längst nicht vorbei. Am Sonntag rücken die Majestäten in den Fokus. Am Montagmorgen könnte es für den einen oder anderen Kirmesfreund etwas unsanft werden: Der Tambour-Corps lässt den musikalischen Weckruf erklingen.

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Kranz geschmückt, Baum herangeschafft – und dann hieß es: Muskelkraft statt Maschinenpark. Für den Junggesellenverein „Schluck runter“ gehört das Aufstellen des Kirmesbaumes an der Wiedhalle zu den Momenten, ohne die eine echte St.-Michael-Kirmes kaum denkbar wäre.
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