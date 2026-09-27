Noch ist die Kirmes in Roßbach längst nicht vorbei. Am Sonntag rücken die Majestäten in den Fokus. Am Montagmorgen könnte es für den einen oder anderen Kirmesfreund etwas unsanft werden: Der Tambour-Corps lässt den musikalischen Weckruf erklingen.
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Kranz geschmückt, Baum herangeschafft – und dann hieß es: Muskelkraft statt Maschinenpark. Für den Junggesellenverein „Schluck runter“ gehört das Aufstellen des Kirmesbaumes an der Wiedhalle zu den Momenten, ohne die eine echte St.-Michael-Kirmes kaum denkbar wäre.