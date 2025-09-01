Das Stiftungsfest des Junggesellenvereins Ariendorf 1820 hatte schon ein starkes Programm im Schlepptau. Schon am Freitag (29. August) kommandierte Hauptmann Max Brumme die Junggesellen beim Großen Zapfenstreich auf dem Platz an der ehemaligen Kirche in Ariendorf. Musikalisch unterstützt wurden sie vom Tambour-Corps Rheinbrohl und dem Musikverein Niederwerth. Nach dem traditionellen Teil folgte ein zünftiger Dorfabend im Heimathaus.

Am Samstag (30. August) folgte der Tag der Vereine: Acht Junggesellenvereine eröffneten Spiele, einen Fahnenschwenkwettbewerb und einen Festumzug durch die Gemeinde. Beim Finale mit der Party im Heimathaus heizte die Band Sky Dynamo ordentlich ein.

Königspaar Justus Grundmann und Cosima Willms musikalisch geehrt

Am Sonntag (31. August) begann das Stiftungsfest mit einem Hochamt in der Kapelle, das Pater Magnus in bekannt lockerer Art zelebrierte. Beim anschließenden Frühschoppen wurden Geschichten der vergangenen Jahre ausgetauscht. Gegen 16 Uhr hieß es dann: Antreten zum Königszug. Hauptmann Max Brumme und Leutnant Moritz Brumme nahmen den Präsentiermarsch, den das Tambour-Corps Dattenberg spielte, zu Ehren des Königspaares Justus Grundmann und Cosima Willms vor dem Wohnhaus des Regenten ab. Die Königswürde war am 22. August auf der Anlage des Schützenvereins Bad Hönningen im Moorbachtal ermittelt worden. Nach dem Festumzug ging es zum Königsball ins Heimathaus, wo weiter kräftig gefeiert wurde.