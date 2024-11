"Junges Schlosstheater" bringt Märchen im modernen Gewand auf die Bühne „Junges Schlosstheater“ brilliert: Schneekönigin lässt lachen und zittern Rainer Claaßen 16.10.2024, 17:04 Uhr

i Viel Talent beweist das „Junge Schlosstheater“ bei seiner Inszenierung des Märchens „Schneekönigin“. Fantasievoll in die heutige Zeit versetzt, lädt es zum Fürchten, Lachen und Genießen ein. Die Königin aber ist so gemein dargestellt, dass sie ängstliche Kinder verschrecken könnte. Rainer Claaßen. Rainer Claaßen

Die Kinder von heute dürften wohl eher mit der Eiskönigin aus dem Disney-Film als mit der Schneekönigin aus dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen vertraut sein. Doch selbst, wer dieses kennt, wird in der von Regisseurin Katharina Schmidt und Intendant René Heinersdorff modernisierten Theaterversion viel Neues und Zeitgemäßes entdecken.

Aktuell proben die vier jungen Darsteller das Stück im „Jungen Schlosstheater“ (Jusch) – unsere Zeitung erhielt vorab schon einen exklusiven Einblick in die Arbeit, die am Freitagvormittag zum ersten Mal vor einer Schulklasse aufgeführt werden soll. So viel darf schon verraten werden: Sowohl Kinder als auch Erwachsene dürften an dem fantasievoll inszenierten Stück viel Freude haben.

