Immobilie in Niederbieber Junges Paar macht aus Direktorenvilla Hochzeitslocation Rainer Claaßen 31.03.2026, 15:00 Uhr

i Eduarda und Ruven Kopp wollen zukünftig Hochzeitspaare in der Villa "Weißer Berg" betreuen. Rainer Claaßen

Zuerst war der Dekoverleih für Hochzeiten für Eduarda und Ruven Kopp nur ein Nebenjob. Doch er wurde immer größer – jetzt hat das Ehepaar seine eigene Hochzeitslocation in der Villa „Weißer Berg“ in Niederbieber.

Als Eduarda und Ruven Kopp 2019 im Wiedtal heirateten, standen sie vor einem Problem. Ihre Wunschdekoration war kaum zu finden. „Wir wollten nicht alles selbst anschaffen. Also schauten wir uns bei Verleihern um. Dort fanden wir aber nicht wirklich das, was wir uns vorgestellt hatten“, erinnern sie sich.







Artikel teilen

Artikel teilen