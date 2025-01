Lyrik aus Windhagen Junger Autor kämpft gegen die Verknappung der Sprache Julia Hilgeroth-Buchner 22.01.2025, 16:00 Uhr

i „Die Schauspielerin“: Der 25-jährige Windhagener Schriftsteller und Dichter Nick Böckem freut sich, seinen ersten großen Roman vorstellen zu können. Julia Hilgeroth-Buchner

Während andere Vertreter der jüngeren Generation die deutsche Sprache mit anderen vermischen, verknappen und versimpeln, hält Nick Böckem dagegen: Der 25-jährige Windhagener hat einen Roman geschrieben, der klingt wie aus längst vergangenen Zeiten.

„Im Nachtgewande, einem seidenen von sattgrüner Farbe, stand Julia… nein, stand Luna, nur Luna war es doch für ihn, - stand also Luna, ihre weichgebildete Wange in die linke Hand gelehnt, auf dem Balkon über den Rundbögen und sah mit einem Blick, in dem zarte Wehmut und schmerzlich verbotene Sehnsucht miteinander stritten, himmelan…“ Zeilen voller Zauber, aus denen wohl für die meisten Leser eine gereifte Hingabe zum schriftstellerischen ...

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen