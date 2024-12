Weihnachtskonzert Junge Philharmonie musiziert bei Heimspiel in Neuwied Jörg Niebergall 16.12.2024, 11:50 Uhr

i Die Junge Philharmonie Neuwied hat in der Deichstadt ein Weihnachtskonzert gegeben. Jörg Niebergall

Das Weihnachtskonzert der Jungen Philharmonie Neuwied wollten viele hören. Der Kirchsaal der Brüdergemeine war fast ausverkauft.

Es hat schon Tradition, dass die Junge Philharmonie Neuwied in der Adventszeit zum Weihnachtskonzert in den Kirchensaal der evangelischen Brüdergemeine in der Friedrichstraße einlädt. Schon seit 16 Jahren spielen die Musiker unter der Leitung von Andreas Weis (42).

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen