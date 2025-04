Der Blaue See in Vettelschoß ist ein Badesee mit angeschlossenem Campingplatz. Jetzt hat auch die Gastronomie – unabhängig vom Badebetrieb – ganzjährig geöffnet. Die junge Pächterin hat sich sehr viel vorgenommen.

Vettelschoß. Der Blaue See in Vettelschoß war für Celine Engel immer ein Sehnsuchtsort. Die 19-Jährige aus Windeck hat die Schulferien und auch die Wochenenden meist mit ihrer Familie auf dem dortigen Campingplatz am Badesee verbracht. Pommes, Currywurst und ein leckeres Eis gehörten für sie natürlich dazu. Der Blaue See war auch ein bisschen Heimat.

Pommes, Eis und Currywurst dürfen nicht fehlen

Jetzt hat die junge Frau das gemacht, was sich viele in ihrem Leben wünschen: An ihrem Sehnsuchtsort hat sie sich ihren Traum erfüllt. Engel hat die lange nur eingeschränkt geführte oder sogar verwaiste Gastronomie direkt am See gepachtet. „Blauer See Beach House Restaurant“ hat sie ihrem Traum getauft. „Es war so schade, dass die Gastronomie nicht gut geführt wurde. Es braucht hier aber unbedingt ein gutes Restaurant und natürlich einen Kiosk, an dem es Pommes, Eis und Currywurst gibt. Für mich ist es ein Herzensprojekt“, sagt sie. Und das Herzblut sieht man den Räumlichkeiten, die am Eingang des Campingplatzes mit unmittelbarem Zugang zum Blauen See liegen, auch an.

„Wir haben auch zwei Dartautomaten. Die werden bereits rege genutzt.“

Celine Engel

Alles ist frisch renoviert und mit viel Liebe neu möbliert. Es wirkt einladend und freundlich und ist in mehrere Bereiche unterteilt: Restaurant, Lounge, Terrasse und auch einen Kneipenbereich. „Die Terrasse bietet 72 Plätze, das Restaurant 33, und der Wintergarten mit dem Loungebereich 40. Die Räume sind so angeordnet, dass man im Restaurant oder in der Lounge in Ruhe sitzen kann“, erläutert Engel. Die Räume bieten damit auch Platz für Hochzeiten, Kindergeburtstage, Partys oder Familienfeiern. „Wir haben auch zwei Dartautomaten. Die werden bereits rege genutzt“, ergänzt sie.

i Celine Engel (links) ist die Chefin im Blauer See - Beach House Restaurant. Mutter Bianca und Onkel Frank Engel (2 von links) unterstützen sie. Der Vettelschoßer Ortsbürgermeister Norbert Rohringer (rechts) gratulierte zur Eröffnung. Sabine Nitsch

Sobald der Badebetrieb Fahrt aufgenommen hat, werden auch der Kiosk und die Beachbar geöffnet. „Natürlich gibt es dann Pommes, Currywurst und Eis. Das gehört ja nun mal zu einem Schwimmbad oder wie hier einem Badeseebesuch dazu“, sagt sie lachend.

Seit Anfang April hat ihre Gastronomie geöffnet. „Wir wollten schon viel früher aufmachen. Aber das Genehmigungsverfahren hat sich leider so lange hingezogen“, sagt Engel. Einer der ersten Gratulanten zur Eröffnung war der Vettelschoßer Bürgermeister Norbert Rohringer. „Wir freuen uns wirklich sehr darüber, dass mit Frau Engel eine so engagierte Pächterin hier eingezogen ist. In Vettelschoß gibt es sonst auch kaum noch Gastronomie. Wir wollen versuchen, sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen“, betont der Gemeindechef.

Saisonale Küche und Cocktailkarte aus Zauberküche

Das Blauer See - Beach House Restaurant hat ganzjährig, unabhängig vom Badebetrieb, geöffnet. Das große Restaurant bietet gute deutsche Küche. Beim Stichwort „Restaurant“ kommt Mama Bianca ins Spiel. Sie managt die Küche und kocht – wenn man so sagen darf – wie bei Muttern, zum Beispiel Schnitzel, Salate, Suppen, und im Winter kommen saisonale Angebote dazu. „Dann gibt es zum Beispiel Haxen oder eine deftige Erbsen- oder Linsensuppe, so wie es eben in die Jahreszeit passt. Was Bianca kocht, ist einfach lecker, und es sind große Portionen“, berichtet Onkel Frank Engel, der Celine tatkräftig unterstützt. „Wir sind so etwas wie ein Familienbetrieb“, meint die junge Chefin, die die Unterstützung dringend brauchen kann, denn sie hat sich für ihre Gastronomie sehr viel vorgenommen.

Am Wochenende gibt es Kaffee und Kuchen

„Während des Sommers gibt es ein ständig wechselndes Musikprogramm und vielleicht noch mehr. Hier in Vettelschoß wird sonst ja nicht so sehr viel für jüngere Leute geboten“, meint sie. Zum ersten Mai oder an Vatertag steht das Programm schon, im Sommer sind außerdem Beachpartys oder auch Kinderpartys geplant. Samstag und Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen, sozusagen mit Seeblick. „Die Kuchen und Torten macht Charline Hecken, eine Konditormeisterin aus Vettelschoß, für uns. Sie gehört übrigens auch zur Verwandtschaft“, sagt Engel, die auch stolz auf eine umfangreiche Cocktailkarte ist. „Wir bieten auch eigene Kreationen, wie den Beach House Special. Es ist ein Rezept aus unserer Zauberküche, und wir haben natürlich alkoholfreie Cocktails“, erläutert die junge Gastronomin.

i Die Terrasse bietet eine herrliche Aussicht auf den Blauen See. Sabine Nitsch

Woher kommt die Leidenschaft von Celine für die Gastronomie? „Natürlich heißt Gastronomie, dass man eigentlich 24 Stunden an sieben Tage die Woche arbeitet. Das muss man lieben und wirklich Spaß daran haben. Die Begeisterung teile ich mit meiner Mutter. Ich habe schon gekellnert, meine Mutter kommt aus einer Metzgerei und hat bisher einen großen gastronomischen Betrieb geleitet. Wir haben also Erfahrung“, meint sie.

Mit der Vermietung des Campingplatzes und mit dem Badebetrieb hat das Beach House übrigens nichts zu tun. „Das heißt, wer unser Restaurant besucht und auch schwimmen gehen will, muss Eintritt bezahlen, bevor er ins kühle Nass springt“, erläutert sie.