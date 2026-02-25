Im Kreis Neuwied ist die Jugendarbeit in den katholischen Gemeinden im Wandel. Transparenz und Prävention sind selbstverständlich geworden, Tradition ist aber nach wie vor ein fester Bestandteil.
Auch wenn einige Skandale die Mitarbeit von jungen Ehrenamtlern in der Kirche stark belasten: Unter den passenden Umständen bereichert dieses Engagement für viele ihr Leben und das der Gemeinden. Junge Menschen engagieren sich auch heute in großer Zahl in der katholischen Kirche im Kreis Neuwied – die Rahmenbedingungen haben sich allerdings in den vergangenen Jahren spürbar verändert.