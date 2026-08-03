Jugendliche aus vielen europäischen Ländern erhalten über das Internationale Jugendcamp die Möglichkeit, sinnvolle Arbeit mit dem Kennenlernen von Regionen zu verknüpfen. Auch die Stadt Linz hat jetzt Jugendliche über dieses Programm begrüßen dürfen.
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Für die kommenden zwei Wochen beherbergt Linz 13 Jugendliche aus Frankreich, Portugal, Spanien, Slowakei, Polen, Türkei, Italien und Deutschland, die aus dem Programm des Internationalen Jugendcamps die „Bunte Stadt am Rhein“ als ihren Ort ausgewählt haben, um dort zu arbeiten und die Menschen kennenzulernen.