Erstes Stipendium im „Art Hub“ Junge Künstlerin darf Atelier in Unkel beziehen Andreas Winkelmann 22.12.2025, 06:00 Uhr

i Kunstvereinsvorständin Nicole Hahn (links) übergibt einen Atelierschlüssel an Stipendiatin Stefanie Bretschneider. Andreas Winkelmann

Schon bald kann sich Stefanie Bretschneider in Unkel künstlerisch austoben: Die junge Frau aus Bad Honnef hat das erste Stipendium im „Art Hub“ erhalten. Ein Jahr lang unterstützt sie der Unkeler Kunstverein und die Stadt bei ihrer kreativen Arbeit.

„Der Unkeler Kunstverein hat ein neues Zuhause“, sagte Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff vor rund einem halben Jahr bei der Eröffnung des „Art HUB“ in Unkel. Dort hat eine Unkeler Künstlerin jetzt ein neues Zuhause gefunden, wenigstens für ein Jahr.







