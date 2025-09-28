Im Kolpinghaus in Waldbreitbach stellen Kinder unter dem Motto „Die schöne Welt, in der wir leben“ zurzeit ihre Kunstwerke aus. Darunter sind auch Reinreichungen von herzkranken Kindern, die vom gleichnamigen Bundesverband unterstützt werden.
Wenn das keine gelungene Idee war. Im Waldbreitbacher Kolpinghaus erwartete die Besucher auf Einladung des Bundesverbandes Herzkranker Kinder eine besondere Ausstellung. Junge Künstler der Kita „Mutter Rosa“ und der Grundschule Waldbreitbach sowie die sogenannten Herzkinder des Bundesverbands Herzkranke Kinder stellten in einer Vernissage ihre Werke vor.