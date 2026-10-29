Seit dem vergangenen Jahr hat das Waldbreitbacher Weihnachtsdorf eine neue Attraktion: den Kinderkrippenweg. Für die diesjährige Auflage sind kleine und große Krippenbauer fleißig an der Arbeit.
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Der große Waldbreitbacher Krippenweg ist seit Langem über die Region hinaus bekannt. Doch frei nach dem Motto „Früh übt sich“ beweist der Kinderkrippenweg am Wiedufer, dass die Krippenbautradition im Ort weiter lebendig ist. Nach der Premiere im vergangenen Jahr basteln und bauen viele junge Krippenbauer zusammen mit ihren Eltern und Großeltern an ihren Werken für die Eröffnung am Freitag, 4.