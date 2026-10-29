Kinderkrippenweg Waldbreitbach Junge Krippenbauer sind am Werk Justin Buchinger 29.10.2026, 18:00 Uhr

i Lene (8, von links), Pepe (5), Jari (4, vorne) und Eliah (7) sind sich einig: Das Bauen und Basteln an den Krippen macht Spaß. Justin Buchinger

Seit dem vergangenen Jahr hat das Waldbreitbacher Weihnachtsdorf eine neue Attraktion: den Kinderkrippenweg. Für die diesjährige Auflage sind kleine und große Krippenbauer fleißig an der Arbeit.

Der große Waldbreitbacher Krippenweg ist seit Langem über die Region hinaus bekannt. Doch frei nach dem Motto „Früh übt sich“ beweist der Kinderkrippenweg am Wiedufer, dass die Krippenbautradition im Ort weiter lebendig ist. Nach der Premiere im vergangenen Jahr basteln und bauen viele junge Krippenbauer zusammen mit ihren Eltern und Großeltern an ihren Werken für die Eröffnung am Freitag, 4.







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