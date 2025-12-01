Jung und Alt kommen in Neustadt auf ihre Kosten

Der Weihnachtsmarkt zählt in Neustadt zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender. Für kulturelle Beiträge sorgten vor allem Schüler von Realschule und Wiedtalgymnasium.
Schon seit Jahren ist der Weihnachtsmarkt in Neustadt ein unbedingtes Muss im Veranstaltungskalender der Gemeinde, denn hier wird viel geboten, und der Erlös des Ganzen geht an viele Projekte innerhalb der Ortsgemeinde. Bürgermeister Thomas Junior bedankte sich bei dem Stammteam von den Vereinen, den Sponsoren und allen, die mitwirken, und dem Weihnachtsmarkt jedes Jahr den gewünschten Erfolg bescheren.