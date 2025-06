Bei strahlendem Sonnenschein eröffneten VG-Bürgermeister Frank Becker und Stadtbürgermeister Helmut Muthers den diesjährigen „Generationentag“ auf dem Linzer Marktplatz. In diesem Jahr war es etwas anders, denn die Jugendpflegerinnen Sarah Görden und Wilma Ehlers und Mitglieder des Jugendbeirats der VG Linz, Florian Augst und Jakob Krupp, stellten Ihr Programm zur Generationenverständigung vor. Muthers begrüßte die „ehemaligen Jugendlichen“ mit dem Wunsch auf einen unvergessenen Tag mit vielen netten Menschen und zahlreichen Programmpunkten. VG-Bürgermeister Becker dankte den vielen Ehrenamtlern der VG Linz für den unermüdlichen Einsatz, ohne sie wäre vieles nicht denkbar, ferner begrüßte er die Bürgermeister der umliegenden Gemeinde, wie auch die Räte der Gemeinden.

Überzeugende Darbietungen

i Die Ameisenklasse der Bürgermeister-CastenholtzGrundschule Castenholtz Linz begeisterte die Gäste mit einem Theaterstück. Heinz-Werner Lamberz

Einen besonderen Blumengruß übergab er an Uschi Zimmermann vom Repaircafé, die just an diesem Tag einen runden Geburtstag feierte. Direkt eine Spitzenleistung präsentierte die Bürgermeister-Castenholtz Grundschule, mit zwei Auftritten holten sie sich den ersten Applaus des Tages. Auch die Kinder der Kita Rappelkiste in Dattenberg begeisterten die Gäste mit einem „Generationen-Tanz“. Dass der Karneval auch im Sommer richtig Spaß macht, bewiesen die Ohlenberger Tanzflöhe mit einem Gardetanz aus ihrem diesjährigen Programm. Während der Darbietungen hatten die Gäste besonders die Senioren die Möglichkeit an den einzelnen Ständen auf dem Markt, Hilfen für den täglichen Alltag zu finden. Lauf- und Gehhilfen, sowie Freizeitangebote für die ältere Generation fanden Anklang. Am Nachmittag zeigte sich das Martinus-Gymnasium Linz in For der Big Band von ihrer musikalischen Seite, Leiter Tobias Lehmann, der auch an diesem Tag die Ton-Technik (MBE Ton) in der Hand hatte, sorgte für den ausgewogenen Klang. Stimmig präsentierten sich auch die Chorgemeinschaft Dattenberg, die Gitarren-Strünzer und die Jugend-Band des MGL „Die Obstschale“. Trotz aufkommenden Regens ließen sich die Gäste nicht vertreiben.