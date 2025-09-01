Der Zuspruch für die AfD bei der Europawahl 2024 war in der VG Puderbach spürbar. Das nahm Gert Winkelmeier zum Anlass, eine Reise nach Auschwitz ins einstige KZ der Nazis zu organisieren. Jetzt sprach er mit jungen Menschen über die Eindrücke.

Was einst mit einem Leserbrief an die RZ begann, hat sich schließlich zu einer besonderen fünftägigen Reise nach Polen entwickelt: Im Mai organisierte der Urbacher Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier eine Fahrt nach Krakau und schließlich zum Mahn- und Gedenkstätte Auschwitz, begleitet von einer Reisegruppe, zu der Teilnehmer zum größtenteils aus dem Puderbacher Land gehörten. Jetzt gab es passend dazu einen Vortrag.

Europawahlergebnisse waren Auslöser für Reise

Seit Januar bilden Melanie Mandt und Lara Skupin gemeinsam das Team der Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Puderbach. Mit frischen Ideen und viel Engagement füllen sie den Jugendtreff im alten Bahnhof in Puderbach mit Leben. Im Rahmen dieser Arbeit luden Mandt und Skupin einige Jugendliche aus dem Puderbacher Land zu einem besonderen Vortrag ein. Gastredner war Gert Winkelmeier, der von seiner Reise nach Auschwitz berichtete. In eindrücklichen Worten schilderte er seine Erlebnisse und verband sie mit einem geschichtlichen Rückblick, um den Jugendlichen die Bedeutung dieses Ortes und die Lehren aus der Vergangenheit näherzubringen.

„Der Auslöser für diese Reise, und das möchte ich immer wieder betonen, waren die Europawahlergebnisse im vergangenen Jahr, insbesondere der Stimmenanteil, den die AfD auch hier in der Verbandsgemeinde Puderbach erreicht hat“, erklärte Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier. Auch Arno Hoffmann aus Urbach habe diese Entwicklung sehr bewegt. Er reagierte damals mit einem Leserbrief an die Rhein-Zeitung, den er unter das Schlagwort „Fremdschämen“ stellte. Winkelmeier las den Brief, nahm Kontakt zu Hoffmann auf, und aus diesem Gespräch entstand schließlich die Idee, eine Fahrt zur Gedenkstätte Auschwitz zu organisieren. „Machen wir uns nichts vor, die AfD ist eine rechte Partei, und viele ihrer Vertreter waren zuvor in unterschiedlichen rechtsextremen Gruppierungen aktiv“, so Winkelmeier weiter.

„Dieser Teil der Reise ist uns allen tief unter die Haut gegangen.“

Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier

Vor den Jugendlichen berichtete er im Jugendtreff jedoch ausschließlich vom Besuch in Auschwitz. „Dieser Teil der Reise ist uns allen tief unter die Haut gegangen“, so Winkelmeier. Um den jungen Zuhörern einen Zugang zu der Thematik zu ermöglichen, stellte er zunächst Zahlen, Fakten und historische Hintergründe vor. Besonders hob er hervor, dass die Gedenkstätte jährlich von rund 1,7 Millionen Menschen besucht wird, doch nur etwa 5 Prozent davon stammen aus Deutschland.

Dann machte er deutlich, welche Dimension die Verbrechen hatten. In Auschwitz und anderen Konzentrationslagern seien insgesamt sechs Millionen Juden ermordet worden. Für die Jugendlichen waren die Informationen, die sie an diesem Abend hörten, offenbar völlig neu. Winkelmeier zeigte Fotos, die er während seiner Reise aufgenommen hatte, angefangen beim berüchtigten Eingangstor. „Wenn man dort hineingeht, wird man kontrolliert wie am Flughafen“, schilderte er und beschrieb anschließend Schritt für Schritt, wie das Geschehen in Auschwitz unter der Naziherrschaft ablief, von der Ankunft der Züge, über die Selektion, bis hin zu den Gaskammern.

„Dass all das so einen tief traumatischen Hintergrund hat, war mir vorher nicht bewusst.“

Das sagte eine Jugendliche, die der Einladung zum Vortrag gefolgt war.

„Das muss unglaublich schrecklich gewesen sein und für die rund 6000 Überlebenden sicher auch traumatisierend“, so eine Jugendliche. „Dass all das so einen tief traumatischen Hintergrund hat, war mir vorher nicht bewusst.“

Winkelmeier machte deutlich, dass die Täter, die SS-Männer und Aufseher, beim Töten keinerlei Mitgefühl zeigten. „Sie schossen wahllos auf Menschen, ohne jede Emotion“, erklärte er. Schonungslos vermittelte er den Jugendlichen die grausame Realität der Geschehnisse. Im Laufe des Vortrags meldeten sich auch die Jugendlichen selbst zu Wort. Sie stellten Fragen, unter anderem zu Anne Frank und ihrem Tagebuch. Abgerundet wurde der Abend von den Jugendpflegerinnen mit Pizza und Muffins. Ein etwas lockerer Ausklang, um nach einem so bedeutungsschweren Thema auch für Entspannung zu sorgen.