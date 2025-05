. Großeinsatz für den Nachwuchs im Rahmen des dreitägigen Berufsfeuerwehr-Wochenendes: In Neuwied hatte die Jugendfeuerwehr das Kommando übernommen und erlebte hautnah, was es heißt, Teil einer Berufsfeuerwehr zu sein. Von der Ölspur über den Gebäudebrand bis hin zum Verkehrsunfall – insgesamt 28 Kinder und zehn Betreuer kamen bei realitätsnahen Übungseinsätzen (unter anderem bei der Firma Holz-Konrad in Niederbieber, in der Neuwieder Innenstadt oder auf dem ehemaligen Rasselstein-Gelände der Firma ASAS in Heddesdorf) zum Einsatz.

Übernachtet in Feuerwache

Ein Besuch des Technischen Hilfswerkes (THW) und die Vorstellung des Gefahrstoff-Zuges standen ebenso auf dem abwechslungsreichen Programm. Übernachtet wurde in der Feuerwache Neuwied. Zahlreiche Zuschauer waren bei den verschiedenen Übungen ebenfalls dabei und bewunderten die Fähigkeiten der jungen, äußerst engagierten Feuerwehrkameraden und Feuerwehrkameradinnen.